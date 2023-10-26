Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 26 жовтня, настав час подбати про себе та свої потреби.

Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 26 жовтня.

Відповідно до читання карт Таро в середу, це чудовий день для всіх знаків зодіаку.

Настав час подбати про себе та свої потреби.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 26 жовтня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Десятка пентаклів.

Настав час заробити гроші. Сюрприз!

Людина, яка, як ви думали, ніколи не поверне вам гроші, які вона позичила, зрештою вирішить переказати вам ці кошти.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Натягни нитки гаманця, Телець. Настав час бути ощадливими і не витрачати надто багато.

На горизонті несподівані витрати, тому обов'язково припасіть трохи готівки на чорний день на той випадок, якщо вони вам знадобляться пізніше.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Маленькі уми говорять про інших людей. Коли людям нема чого робити, вони пліткують і демонструють свою підлість.

У вас немає часу слухати їхнє марення. Уникайте цих людей, як чуми.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Імператор.

Займи позицію, Раку. Коли ви знаєте, що щось правильно чи неправильно, краще бути чесним у своїх почуттях.

Не хочете людей-будь ласка заради збереження світу, коли це роз'їдає ваше сумління зсередини.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Ваш час належить вам, тому не витрачайте життя на людину, яка, здається, пише вам лише тоді, коли чогось хоче.

Можливо вам зараз нудно, але не принижуйте свою гідність заради заповнення порожнечі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Вияви творчий підхід, Діво. Це та пора року, коли можна весело зайнятися випічкою та рукоділлям в ім'я майбутніх свят.

Зробіть цукерки самі або прикрасьте кекси солодкою кукурудзою. Будьте святкові!

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Тяжка робота окупається, Терези, хоча зараз це може здатися не так.

Коли ви починаєте новий бізнес, потрібен час, щоб побудувати свою репутацію та налагодити справи. Грошовий потік зараз повільний, але ви стаєте сильнішими, і справи будуть зростати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Меч.

Минуле належить твоїй далекій пам'яті, Скорпіоне.

Те, що ви колись робили і отримували від цього задоволення, можливо, на той час здавалося вам правильним, але тепер ви старші та мудріші. Ви знаєте, що таке життя, і тепер робите найкращий вибір.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Вирішіть, чим ви хочете займатися, Стрілець.

Ви ходите туди-сюди, зважуючи свої варіанти, але нічого не досягнете, якщо ви нерішучі. Зробіть вибір, правильний чи неправильний, та подивіться, куди вас приведуть події.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Твоя інтуїція ніколи не поведе тебе неправильно, Козеріг.

Якщо ви дійсно вірите, що інвестиції в мрію іншої людини окупляться для вас, тоді це ваш вибір — слідувати своєму серцю. Чудово, що ви хочете підтримати і проявити таким чином свою люблячу турботу. Якщо ви відчуваєте, що це правильно, тоді робіть те, що, на вашу думку, має бути зроблено.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Король Жезлов.

Ти заслужив на повагу, Водолію. Ви можете сказати, чи хтось серйозно хоче бути з вами чи ні.

По тому, як вони діють і по тому, як оточують вас, ви можете визначити, чи відчувають вони те ж, що і ви. Якщо їхні дії не відповідають їхнім словам, це все, що вам потрібно знати.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Ієрофант.

Ви старомодна людина, якій подобається, коли люди можуть розслабитися і насолоджуватися життям таким, яким воно є.

Вам не потрібно, щоб ваше особисте життя було наповнене модними речами або тратою безліч грошей.

Прості насолоди, такі як триматися за руки і довгі обійми, ідеально підходять для того, чого ви хочете від стосунків.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку: у Овнів настане час змін, Раки мають фінансовий успіх.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.