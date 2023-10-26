Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 26 октября, пришло время позаботиться о себе и своих потребностях.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 26 октября.

Согласно чтению карт Таро в среду, это отличный день для всех знаков зодиака.

Пришло время позаботиться о себе и своих потребностях.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 26 октября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Пришло время заработать деньги. Сюрприз!

Человек, который, как вы думали, никогда не вернет вам деньги, которые он одолжил, в конце концов решит перевести вам эти средства.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Натяни ниточки бумажника, Телец. Пришло время быть бережливыми и не тратить слишком много.

На горизонте неожиданные расходы, поэтому обязательно припасите немного наличных на черный день на тот случай, если они вам понадобятся позже.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Маленькие умы говорят о других людях. Когда людям нечего делать, они сплетничают и демонстрируют свою подлость.

У вас нет времени слушать их бред. Избегайте этих людей, как чумы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Император.

Займи позицию, Рак. Когда вы знаете, что что-то правильно или неправильно, лучше быть честным в своих чувствах.

Не хотите людей-пожалуйста ради сохранения мира, когда это разъедает вашу совесть изнутри.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Ваше время принадлежит вам, поэтому не тратьте жизнь на человека, который, кажется, пишет вам только тогда, когда чего-то хочет.

Возможно, вам сейчас скучно, но не унижайте свое достоинство ради заполнения пустоты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Прояви творческий подход, Дева. Это то время года, когда можно весело заняться выпечкой и рукоделием во имя предстоящих праздников.

Сделайте конфеты сами или украсьте кексы сладкой кукурузой. Будьте праздничны!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Тяжелая работа окупается, Весы, хотя сейчас это может показаться не так.

Когда вы начинаете новый бизнес, требуется время, чтобы построить свою репутацию и наладить дела. Денежный поток сейчас медленный, но вы становитесь сильнее, и дела будут расти.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Прошлое принадлежит твоей далекой памяти, Скорпион.

То, что вы когда-то делали и получали от этого удовольствие, возможно, в то время казалось вам правильным, но теперь вы старше и мудрее. Вы знаете, что такое жизнь, и теперь делаете лучший выбор.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Решите, чем вы хотите заниматься, Стрелец.

Вы ходите взад и вперед, взвешивая свои варианты, но ничего не добьетесь, если вы нерешительны. Сделайте выбор, правильный или неправильный, и посмотрите, куда вас приведут события.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Твоя интуиция никогда не поведет тебя неправильно, Козерог.

Если вы действительно верите, что инвестиции в мечту другого человека окупятся для вас, тогда это ваш выбор — следовать своему сердцу. Замечательно, что вы хотите оказать поддержку и проявить таким образом свою любящую заботу. Если вы чувствуете, что это правильно, тогда делайте то, что, по вашему мнению, должно быть сделано.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Жезлов.

Ты заслужил уважение, Водолей. Вы можете сказать, серьезно ли кто-то хочет быть с вами или нет.

По тому, как они действуют и по тому, как они окружают вас, вы можете определить, чувствуют ли они то же, что и вы. Если их действия не соответствуют их словам, это все, что вам нужно знать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Иерофант.

Вы старомодный человек, которому нравится, когда люди могут расслабиться и наслаждаться жизнью такой, какая она есть.

Вам не нужно, чтобы ваша личная жизнь была наполнена модными вещами или тратой уймы денег.

Простые удовольствия, такие как держаться за руки и долгие объятия, идеально подходят для того, чего вы хотите от отношений.

Источник: yourtango.

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