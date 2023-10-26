Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 26 октября.
Согласно чтению карт Таро в среду, это отличный день для всех знаков зодиака.
Пришло время позаботиться о себе и своих потребностях.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 26 октября.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Десятка Пентаклей.
Пришло время заработать деньги. Сюрприз!
Человек, который, как вы думали, никогда не вернет вам деньги, которые он одолжил, в конце концов решит перевести вам эти средства.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей.
Натяни ниточки бумажника, Телец. Пришло время быть бережливыми и не тратить слишком много.
На горизонте неожиданные расходы, поэтому обязательно припасите немного наличных на черный день на тот случай, если они вам понадобятся позже.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Девятка Мечей.
Маленькие умы говорят о других людях. Когда людям нечего делать, они сплетничают и демонстрируют свою подлость.
У вас нет времени слушать их бред. Избегайте этих людей, как чумы.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Император.
Займи позицию, Рак. Когда вы знаете, что что-то правильно или неправильно, лучше быть честным в своих чувствах.
Не хотите людей-пожалуйста ради сохранения мира, когда это разъедает вашу совесть изнутри.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Двойка Пентаклей.
Ваше время принадлежит вам, поэтому не тратьте жизнь на человека, который, кажется, пишет вам только тогда, когда чего-то хочет.
Возможно, вам сейчас скучно, но не унижайте свое достоинство ради заполнения пустоты.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Тройка Жезлов.
Прояви творческий подход, Дева. Это то время года, когда можно весело заняться выпечкой и рукоделием во имя предстоящих праздников.
Сделайте конфеты сами или украсьте кексы сладкой кукурузой. Будьте праздничны!
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.
Тяжелая работа окупается, Весы, хотя сейчас это может показаться не так.
Когда вы начинаете новый бизнес, требуется время, чтобы построить свою репутацию и наладить дела. Денежный поток сейчас медленный, но вы становитесь сильнее, и дела будут расти.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Шестерка Мечей.
Прошлое принадлежит твоей далекой памяти, Скорпион.
То, что вы когда-то делали и получали от этого удовольствие, возможно, в то время казалось вам правильным, но теперь вы старше и мудрее. Вы знаете, что такое жизнь, и теперь делаете лучший выбор.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Двойка Пентаклей.
Решите, чем вы хотите заниматься, Стрелец.
Вы ходите взад и вперед, взвешивая свои варианты, но ничего не добьетесь, если вы нерешительны. Сделайте выбор, правильный или неправильный, и посмотрите, куда вас приведут события.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Королева Пентаклей.
Твоя интуиция никогда не поведет тебя неправильно, Козерог.
Если вы действительно верите, что инвестиции в мечту другого человека окупятся для вас, тогда это ваш выбор — следовать своему сердцу. Замечательно, что вы хотите оказать поддержку и проявить таким образом свою любящую заботу. Если вы чувствуете, что это правильно, тогда делайте то, что, по вашему мнению, должно быть сделано.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Король Жезлов.
Ты заслужил уважение, Водолей. Вы можете сказать, серьезно ли кто-то хочет быть с вами или нет.
По тому, как они действуют и по тому, как они окружают вас, вы можете определить, чувствуют ли они то же, что и вы. Если их действия не соответствуют их словам, это все, что вам нужно знать.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Иерофант.
Вы старомодный человек, которому нравится, когда люди могут расслабиться и наслаждаться жизнью такой, какая она есть.
Вам не нужно, чтобы ваша личная жизнь была наполнена модными вещами или тратой уймы денег.
Простые удовольствия, такие как держаться за руки и долгие объятия, идеально подходят для того, чего вы хотите от отношений.
Источник: yourtango.
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