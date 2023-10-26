Астролог рассказала о часах этого дня, в которые нельзя заниматься никакими важными и судьбоносными делами.

Сегодня, 26 октября, Луна перейдет в самый активный знак Овен, говорит астролог Ольга Медвецкая на своей странице в Инстаграм.

«Из-за этого даже те, кто любит обычно полежать на диване и ничего не делать почувствуют, как некая неизвестная сила поднимает их с дивана и заставляет хоть что-то делать и активно двигаться.

И в настроении будет чувствоваться огонек, который очень важно правильно направить, ведь очень легко этот огонек перерастает в очаг агрессии. Если свою энергию не направить на достижение того, что уже давно задумывали. Так что не теряйте времени, вперед к своим целям!» , – посоветовала астрологиня.

Но в этот день есть часы, в которые лучше отказаться от важных дел.

«С 9.39 по 13.01 не делаем ничего важного, потому что Луна идет без курса» , – говорит астролог.

А вот после этого времени Луна уже и окажется в Знаке Зодиака Овен.

Отметим, Овен – это сильный агрессивный, темпераментный знак. Это очень природные люди: импульсивны, сексуальны, часто поддаются внутренним порывам. Овны не всегда бывают командными игроками, но и в одиночку могут достичь больших успехов.

Oвeн - знaк cтиxии oгня, и poждeнныe пoд этим элeмeнтoм cчитaютcя в acтpoлoгии как пpeдпpиимчивыe и aктивныe люди. Oвeн – очень наивный Знак Зодиака, xoтя oни являютcя нeзaвиcимыми и жизнeутвepждaющими, oни дoвepчивы, чacтo нe зaмeчaют caмыx явныx вeщeй пpoиcxoдящиx у них под носом.

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