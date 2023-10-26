Телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше відреагувала на скандал із Олею Поляковою, вирішила поділитися важливими зауваженнями після нового інтерв'ю. Однак відвертість Марії Єфросініної оєніли не всі українці, критикуючи вибір гості в новому випуску її шоу.

«Вперше я побачила її в «Розсміши коміка». І раптом бац ... афіші з анонсами її сольників у Жовтневому висять всією столицею. Лера Мандзюк, безперечно, дуже особлива. Вона магнетизується з перших хвилин розмови. Ти постійно перебуваєш у внутрішньому аналізі цієї дівчини: вона зараз серйозно чи жартує? її життєвий досвід більший, ніж у когось у два рази старший; її прямолінійність і шокує, і видає її вразливість» - написала Єфросиніна.

У мережі ж почали міркувати про побачене, багато українців залишилися незадоволені вибором Єфросініною для нового випуску її шоу:

«Неприємне обличчя. Гумор ніякий... зараз їздить на фронт ...за це респект. Все інше порожнє... може, щось не розумію, але не подобається; Після її інтерв'ю Іванову...... Немає слів та поваги до неї теж немає...; Дуже дивні бувають коментарі, ніби люди не чують те, що хоче донести Марія зі своїми героями, це про силу!;

Візьміть, будь ласка, інтерв'ю у Віталія Козловського 😉. Мені здається, що він досить гідно поводиться зараз і вся ця ситуація з Кондратюком дуже огидна; Загалом не розумію ваших передач. Якісь порожні розмови...; А вона точно комік? Бо якось нудно».

Останні новини України:

Нагадаємо, Єфросиніна після скандалу з Ткачом та весіллям розповіла про ще одну ганебну справу

А ще Politeka писала, що Єфросиніна потрапила під шквал обурення через нове фото

Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна втрутилася у скандал із Козловським, у якого відбирають військову зарплату.