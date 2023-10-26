Телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее отреагировала на скандал с Олей Поляковой, решила поделиться важными замечаниями после нового интервью. Однако откровенность Марии Ефросининой оенили не все украинцы, принявшись критиковать выбор гостьи в новом выпуске ее шоу.

«Впервые я увидела ее в «Рассмеши комика». И вдруг бац…афиши с анонсами ее сольников в Жовтневом висят всей столицей. Лера Мандзюк бесспорно очень особенная. Она магнетизируется с первых минут разговора. Ты постоянно находишься во внутреннем анализе этой девушки: она сейчас серьезно или шутит? ее жизненный опыт больше, чем у кого-то в два раза старше; ее прямолинейность и шокирует, и выдает ее ранимость» - написала Ефросинина.

В сети же принялись рассуждать об увиденном, многие украинцы остались недовольные выбором Ефросининой для нового выпуска ее шоу:

«Неприятное лицо. Юмор никакой.. сейчас ездит на фронт ...за это респект. Все остальное пустое... может что-то не понимаю, но не нравится; После ее интервью Иванову...... Нет слов и уважения к ней тоже нет...; Очень странные бывают комментарии, будто люди не слышат то, что хочет донести Мария со своими героями, это о силе!;

Возьмите пожалуйста интервью у Виталия Козловского 😉. Мне кажется что он довольно достойно себя ведет сейчас и вся эта ситуация с Кондратюком очень отвратительна; Вообще не понимаю ваших передач. Какие-то пустые разговоры...; А она точно комик? Ибо как-то скучно».

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