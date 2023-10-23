Страшна подія сталася на одній з вулиць Києва, подробиці розповіли в поліції.

Як повідомили в Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, вчора ввечеріі 22 жовтня до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що поруч з багатоповерхівкою на вулиці Празькій вони констатували смерть неповнолітнього.

Як виявилося, дитина померла через несумісні з життям травми. Причиною трагедії став конфлікт підлітка з незнайомцем.

«Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди», - розповіли в поліції обставини кошмару.

Після скоєного нападник втік з місця злочину, а очевидці викликали «швидку».

Лікарі близько півгодини боролися за життя хлопчика, але змушені були констатувати його смерть.

Нападника було швидко знайдено – чоловіка розшукали за місцем проживання.

«Знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку. Ми вилучили речовий доказ з її квартири та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті», - повідомили в поліції.

Відомо, що підозрюваний – киянин 1977-го року народження. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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