Страшное событие произошло на одной из улиц Киева, подробности рассказали в полиции.

Как сообщили в Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, вчера вечером 22 октября в полицию на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой о том, что рядом с многоэтажкой на улице Пражской они констатировали смерть несовершеннолетнего.

Как оказалось, ребенок умер из-за несовместимых с жизнью травм. Причиной трагедии стал конфликт подростка с незнакомцем.

«Сначала между парнем и мужчиной возник спор из-за замечаний, которые незнакомец сделал несовершеннолетнему, а затем ударил подростка ножом в грудь» , - рассказали в полиции обстоятельства кошмара.

После совершенного нападавший скрылся с места преступления, а очевидцы вызвали «скорую».

Врачи около получаса боролись за жизнь мальчика, но вынуждены были констатировать его смерть.

Нападавший был быстро найден – мужчину разыскали по месту жительства.

«Орудие преступления – нож, со следами бурого цвета, злоумышленник попросил спрятать свою соседку. Мы изъяли вещдоки из ее квартиры и направили на соответствующую экспертизу. Тело погибшего также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причин смерти», - сообщили в полиции.

Известно, что подозреваемый – киевлянин 1977 года рождения. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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