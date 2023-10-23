Російська армія стирає з лиця землі житлові квартири, вулиці і цілі міста, вбиваючи мирних українців.

Так, згідно з даними поліції Донецької області, тільки минулої доби російська армія нанесла 18 ударів по цивільному населенню.

Окупанти застосували авіацію, ЗРК «С-300», артилерію, міномети, РСЗВ «Град».

Під вогнем перебували 10 населених пунктів області - міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, села Бердичі, Богоявленка, Васюківка, Калинівка, Нетайлове.

Внаслідок атак пошкоджено 16 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, магазин, ЛЕП, газопровід, автомобілі.

«По Авдіївці окупанти били з авіації та артилерії, вбили людину. Руйнувань зазнали будинок і магазин», - розповіли в Авдіївці про страшні наслідки.

Ще одна людина загинула в Калинівці – російські війська обстріляли населений пункт з артилерії.

Ще один загиблий - у Васюківці, яку окупанти атакували з мінометів.

Також повідомляється, що внаслідок артилерійських обстрілів у Торецьку поранень зазнали двоє цивільних осіб, у селі Нетайлове поранена одна людина.

Справжній жах пережила Костянтинівка – росія вдарила по місту п’ятьма ракетами С-300. Пошкоджено 5 приватних будинків, газопровід, електромережі, авто.

Попередньо – без постраждалих.

Додамо, що в мережі з’явилися чергові страшні кадри, як росіяни перетворюють Авдіївку на попіл.

Не дивлячись на страшні втрати, росіяни продовжують штурмувати місто.

"Все нові і нові штурми відбуваються і день і вночі. Навала дуже велика – вони як скажені лізуть. Десятками лягають і за невеликий час йдуть знову, їх дуже багато, з різних напрямків", – зазначив начальник Авдіївської МВА.

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