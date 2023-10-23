Российская армия стирает с лица земли жилые квартиры, улицы и целые города, убивая мирных украинцев.

Так, согласно данным полиции Донецкой области, только за прошедшие сутки российская армия нанесла 18 ударов по гражданскому населению.

Оккупанты применили авиацию, ЗРК «С-300», артиллерию, минометы, РСЗО «Град».

Под огнем находились 10 населенных пунктов области – города Авдеевка, Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, села Бердичи, Богоявленка, Васюковка, Калиновка, Нетайлово.

В результате атак повреждено 16 гражданских объектов: 9 жилых домов, магазин, ЛЭП, газопровод, автомобили.

«По Авдеевке оккупанты били из авиации и артиллерии, убили человека. Разрушения получили дом и магазин», - рассказали в Авдеевке о страшных последствиях.

Еще один человек погиб в Калиновке – российские войска обстреляли населенный пункт из артиллерии.

Еще один погибший - в Васюковке, которую оккупанты атаковали из минометов.

Также сообщается, что в результате артиллерийских обстрелов в Торецке ранения получили два гражданских лица, в селе Нетайлово ранен один человек.

Настоящий ужас пережила Константиновка – Россия ударила по городу пятью ракетами С-300. Повреждены 5 частных домов, газопровод, электросети, авто.

Предварительно – без пострадавших.

Добавим, что в сети появились очередные страшные кадры, как россияне превращают Авдеевку в пепел.

Несмотря на страшные потери, россияне продолжают штурмовать город.

"Все новые и новые штурмы происходят и день и ночью. Нашествие очень большое - они как бешеные лезут. Десятками ложатся и за небольшое время идут снова, их очень много, с разных направлений", - отметил начальник Авдеевской ГВА.

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