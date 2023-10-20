Кожного дня росіяни вбивають і калічать мирних українців, які, не дивлячись на постійні обстріли і вибухи, залишаються у своїх домівках, що тепер знаходяться на лінії фронту.

Так, відомий журналіст Юрій Бутусов розповів про трагічні наслідки чергових обстрілів Авдіївки Донецької області, пише Politeka.net.

Бутусов, опублікувавши фото з руїнами, повідомив, що це рештки двох дев’ятиповерхових житлових будинків, розбомблених російською авіацією у 9-му мікрорайоні Авдіівки.

«Будинок перед нами отримав два прямих влучання авіабомб, від нього майже нічого не залишилось. У будинку ліворуч 15 жовтня бомба влучила у крайню секцію, вона рухнула, і завалила підвал з місцевим мешканцями. Ніхто не вцілів», - розповів Бутусов.

Врятуватися вдалося тільки одній жінці, яка на момент удару знаходилась на вулиці. Але нещасній відірвало ногу.

Бутусов підкреслив, що так виглядає справжній геноцид проти українського народу.

«В Авдіївці залишається жити близько 1500 місцевих мешканців. У місті не знайти будинок, який не був би уражений або повністю знищений росіянами», - додав журналіст.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу величезних втрат.

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