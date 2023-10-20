Каждый день россияне убивают и калечат мирных украинцев, которые, несмотря на постоянные обстрелы и взрывы, остаются в своих домах, оказавшихся теперь на линии фронта.

Так, известный журналист Юрий Бутусов рассказал о трагических последствиях очередных обстрелов Авдеевки Донецкой области, пишет Politeka.net.

Бутусов, опубликовав фото с руинами, сообщил, что это остатки двух девятиэтажных жилых домов, разбомбленных российской авиацией в 9 микрорайоне Авдеевки.

«Дом перед нами получил два прямых попадания авиабомб, от него почти ничего не осталось. В доме слева 15 октября бомба попала в крайнюю секцию, она рухнула и завалила подвал с местными жителями. Никто не уцелел», - рассказал Бутусов.

Спастись удалось только одной женщине, которая на момент удара находилась на улице. Но несчастный оторвало ногу.

Бутусов подчеркнул, что так выглядит настоящий геноцид против украинского народа.

«В Авдеевке остается жить около 1500 местных жителей. В городе не найти дом, который не был поврежден или полностью уничтожен россиянами», - добавил журналист.

Напомним, на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить город. Однако наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу огромные потери.

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