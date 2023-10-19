Окупанти відновили безжальні атаки на багатостраждальну Авдіївку, і не тільки.

Як повідомив голова МВА Віталій Барабаш, в Авдіївці після такого собі «затишшя» фіксується нове загострення, пише Politeka.net.

Армія окупантів не полишає спроб захопити місто.

Бої йдуть цілодобово.

«Гатять вони з всього, що є. Умовне «зниження» градусу напруги, яке декілька днів було на нашому напрямку, нажаль, вчора ми спостерігали навпаки загострення, збільшилась кількість обстрілів по території громади, збільшилась кількість авіаракетних ударів, не тільки по нашій та по сусідній, Очеретинській громаді», - розповів Барабаш.

Також Барабаш зазначив, що через загострення бойових дій до Авдіївки не завозять гуманітарну допомогу. Водночас, триває евакуація цивільних, у місті залишається близько 1600 людей.

Тактика росіян проста заїжджають по 10 одиниць техніки, пару одиниць знищує наша артилерія, решта вивантажують піхоту і втікають, за півгодини нова десятка і так по колу.

У ЗСУ зазначають, що росіяни, штурмуючи місто, просто йдуть на смерть.

«… У Вугледарі я дивувався, коли бачив з коптера те, як спокійно себе поводять росіяни йдучи по дорозі під вогнем арти, мінометів, під скидами… когось вбивало, інші продовжували іти пішки відкрито. Авдіївка - це більші масштаби, але схожа поведінка ворога в наступі», - розповідає один з військовослужбовців.

Також повідомляється, що рашисти активно підвозять піхоту на фланги Авдіївки. Йдуть дуже важкі бої.

Український захисник, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон», у свою чергу повідомляє, що окупанти штурмують не тільки Авдіївку.

«Вони не тільки по Авдіївці відновили потуги, але і під Куп‘янськом і частково під Бахмутом», - розповів «демон», додавши, що росіяни атакують піхотними з‘єднаннями практично без прикриття броні.

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Також повідомлялось, чому окупантам потрібна Авдіївки.

Нагадаємо також, що Віталій Кім повідомив дуже погані новини.