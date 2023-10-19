Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, під удар потрапила Миколаївщина – ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів.

«В закладі харчування під завалами загинуло дві особи, одна особа постраждала», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство.

Вночі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців Миколаївщини перебувати в укриттях через повітряну тривогу. Також Кім повідомляв про вибухи.

Також відомо, що росіяни посеред ночі вдарили безпілотником по Сумах. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби.

«Вже відомо, що РФ била "шахедом"», - йдеться у повідомленні.

Додамо, що цієї ночі вибухи також лунали у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

У свою чергу в Повітряних силах ЗС України попереджали про загрозу балістичного озброєння і БпЛА.

«Активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході! Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів!.. Ворожий безпілотник невстановленого типу (імовірно розвідувальний) на кордоні Київської, Черкаської, Полтавської областях. Працює ППО… Увага! Загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей!.. Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!...

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!.. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації» - йшлось у термінових повідомленнях захисників неба над Україною.

Наразі, згідно з повідомленням Повітряних Сил, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння.

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