Починається нова ера, старі закони руйнуються і Україна – це лише початок кардинальних змін на планеті.

Такий прогноз зробила біоенергетик, регресолог та таролог Айна Багірова, пише Politeka.net

«Я продивлялась інформацію, з приводу того, що буде відбуватись далі. Я постійно кажу, що з України все тільки починається. Багато ізотериків кажуть, що Україна – вона як наставник і буде давати приклад іншим країнам. І це дійсно є правдою, тому що в Україні дуже багато людей, які зі здібностями. І зараз ці люди прокидаються…», - розповіла Багірова в інтерв’ю Ростиславу Калацинському.

За словами Багірової, те, що відбуваєтсья в Україні – це лише початок.

"З України все починається і далі це піде по світу. Будуть відбуватися катаклізми, можливі локальні війни.

Але глобально я бачила, що, теж умовно, десь після 2026-го чи 2027-го року буде, обов’язково буде війна між США і Китаєм. І, скоріш за все, це буде дуже серйозна війна. Можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї", - припустила біоенергетик.

За словами Айни, їй «приходило», що частково території будуть знищені. Тому вона розшифрувала це як наслідки застосування саме ядерної зброї.

«Підуть під воду. Це мені приходила така інформація і теж є спеціалісти, яким така сама приходила інформація. Значить, в просторі це є», - зазначила Айна Багірова.

Також таролог додала, що Україна у цій війні брати участь не буде.

«Що відбувається у просторі – всі старі закони руйнуються. США і Китай – це два яскраві представники старого світу, які зациклені на матеріальних аспектах.

Якщо ми бачимо, що світ очищується, виходить на нові вібрації, йде нова ера до нас і ми маємо змінювати свій світогляд, то цілком логічно, що ці два застарілі сили… От дивіться, Росія вже почала руйнуватися, як теж представник старого світу.

І вона зруйнується. Логічно, що ці дві країни зруйнують один одного і почнуть відбудовуватись», - дала свій прогноз Айна Багірова.

Кажучи про долю російського диктатора, Айна висловила впевненість, що до свого ув'язнення Володимир Путін не доживе.

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