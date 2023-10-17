Все стає можливим, і все може змінитися неймовірно. Ця сприятлива непередбачуваність нагадує про те, що ви завжди відповідаєте за свою долю і маєте свідомо обирати свій шлях.

На тижні, що починається з 16 жовтня, Місяць у першій чверті сходить у Козерозі, що стає неймовірно інтенсивним через те, що він відбувається у вікні затемнення.

Місяць у першій чверті 21 жовтня приносить перешкоди чи проблеми, пов'язані з намірами, які ви встановили в Молодий місяць, яким у даному випадку було сонячне затемнення Молодика у Терезах, яке відбулося 14 жовтня.

Пік Місяця у першій чверті у Козерозі припадає на період з 20 по 21 жовтня, що робить цей час придатним для ваших намірів та ритуалів.

Ось як може проявити себе кожен знак зодіаку тижня з 16 по 22 жовтня 2023 року.

Овен: Кар'єрне рішення

(21 березня – 19 квітня)

Перша чверть Місяця у Козерозі. Афірмація: Я довіряю собі приймати кар'єрні рішення, які будуть відповідати моїй правді та приносити успіх.

Використовуйте першу чверть Місяця у Козерозі, щоб допомогти вам прийняти важливе рішення у вашому професійному житті. Почніть зі збирання невеликого мішечка або шматка тканини, щоб створити талісман рішення. Додайте базилік, корицю, гвоздику та яшму драконової крові, щоб допомогти вам приймати рішення, що ведуть до успіху та достатку. Повторіть своє твердження, перев'язавши зеленою стрічкою, а потім помістивши на робоче місце або стіл.

Телець: стрибок віри

(20 квітня – 20 травня)

Перша чверть Місяця у Козерозі. Афірмація: Я усвідомлюю свою здатність зробити стрибок віри у все, про що колись мріяв.

Було б краще дозволити собі довіритися і здійснити стрибок віри в період Місяця в першій чверті в Козерога, щоб ви могли зробити все, про що будь-коли мріяли. Створіть посуд наміри віри, використовуючи лаванду, бересту та гвоздику. Повторіть своє твердження, запечатуючи банку жовтим воском і ставлячи її поруч із вхідними дверима.

Близнюки: близькість

(21 травня – 20 червня)

Перша чверть Місяця у Козерозі. Афірмація: Я практикую глибшу вразливість, оскільки створюю глибше почуття близькості у своїх відносинах.

Дозвольте собі зосередитися на руйнуванні своїх емоційних стін під час піку Місяця у першій чверті у Козерозі, щоб створити глибшу близькість у ваших стосунках. Почніть з того, що розстеліть квадрат червоної тканини або цигаркового паперу і помістіть три вишні, пелюстки троянд і базилік. Повторіть своє твердження, перев'язавши його золотою стрічкою, а потім закопайте у своєму саду.

Рак: романтичне зростання

(21 червня – 22 липня)

Перша чверть Місяця у Козерозі. Афірмація: Я зосереджуюсь на прийнятті рішень, необхідних для сприяння романтичному розвитку у моєму житті.

Поверніть собі владу над рішеннями, які ви можете прийняти у своєму романтичному житті, коли сходить Місяць у першій чверті у Козерога. Створіть романтичне підношення, використовуючи сім стебел вишні, шавлію, лаванду, пелюстки троянд та ромашку. Повторіть своє твердження, безпечно спалюючи його, а потім розвійте охолоджений попіл уздовж проходу перед будинком.

Лев: турбота про себе

(23 липня – 22 серпня)

Перша чверть Місяця у Козерозі. Афірмація: Я приділяю час турботі про себе всіма необхідними способами.

Знайдіть хвилинку, щоб зосередитись на своїх особистих потребах, оскільки Місяць у першій чверті у Козерога допоможе вам з більшою відданістю турботі про себе. Поставте на плиту каструлю з водою, додайте шавлію, лаванду та ромашку. Коли воно буде готове, додайте його в теплу воду для ванни разом із рожевою гімалайською сіллю. Повторюйте своє твердження, розслабляючись у священних водах, і дозвольте собі виділити час, необхідний для того, щоб відчути себе краще.

Діва: шанування себе

(23 серпня – 22 вересня)

Перша чверть Місяця у Козерозі. Афірмація: Я пишаюся собою, виявляючи прихильність до всього, чого бажаю.

Дозвольте собі повніше присвятити себе життю, яке ви бажаєте створити, оскільки Місяць у першій чверті в Козерога допоможе вам змінити ситуацію на свою користь. Почніть із створення автентичності, використовуючи якість якоря щось особисте. Потім додайте ромашку, гвоздику та трохи солі для захисту. Повторіть своє твердження, перев'язавши його білою стрічкою, а потім надягніть одяг, щоб зміцнити свою енергію на весь день.

Ваги: покращення в будинку

(23 вересня – 22 жовтня)

Перша чверть Місяця у Козерозі. Афірмація: Я зосереджуюсь на своєму будинку, створюючи простір радості та кохання.