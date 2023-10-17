Все становится возможным, и все может измениться невообразимым образом. Эта благоприятная непредсказуемость напоминает о том, что вы всегда отвечаете за свою судьбу и должны сознательно выбирать свой путь.

На неделе, начинающейся с 16 октября, Луна в первой четверти восходит в Козероге, что становится невероятно интенсивным из-за того, что она происходит в окне затмения.

Луна в первой четверти 21 октября приносит препятствия или проблемы, связанные с намерениями, которые вы установили в Новолуние, которым в данном случае было солнечное затмение Новолуния в Весах, которое произошло 14 октября.

Пик Луны в первой четверти в Козероге приходится на период с 20 по 21 октября, что делает это время подходящим для ваших намерений и ритуалов.

Вот как может проявить себя каждый знак зодиака на неделе с 16 по 22 октября 2023 года.

Овен: Карьерное решение

(21 марта – 19 апреля)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я доверяю себе принимать карьерные решения, которые будут соответствовать моей правде и приносить успех.

Используйте первую четверть Луны в Козероге, чтобы помочь вам принять важное решение в вашей профессиональной жизни. Начните с сбора небольшого мешочка или куска ткани, чтобы создать талисман решения. Добавьте базилик, корицу, гвоздику и яшму драконовой крови, чтобы помочь вам принимать решения, ведущие к успеху и изобилию. Повторите свое утверждение, перевязав его зеленой лентой, а затем поместив на рабочее место или стол.

Телец: прыжок веры

(20 апреля – 20 мая)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я осознаю свою способность совершить прыжок веры во все, о чем когда-либо мечтал.

Было бы лучше позволить себе довериться и совершить прыжок веры в период Луны в первой четверти в Козероге, чтобы вы могли сделать все, о чем когда-либо мечтали. Создайте сосуд намерения веры, используя лаванду, бересту и гвоздику. Повторите свое утверждение, запечатывая банку желтым воском и ставя ее рядом с входной дверью.

Близнецы: близость

(21 мая – 20 июня)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я практикую более глубокую уязвимость, поскольку создаю более глубокое чувство близости в своих отношениях.

Позвольте себе сосредоточиться на разрушении своих эмоциональных стен во время пика Луны в первой четверти в Козероге, чтобы создать более глубокую близость в ваших отношениях. Начните с того, что расстелите квадрат красной ткани или папиросной бумаги и поместите внутрь три вишни, лепестки роз и базилик. Повторите свое утверждение, перевязав его золотой лентой, а затем закопайте в своем саду.

Рак: романтический рост

(21 июня – 22 июля)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я сосредотачиваюсь на принятии решений, необходимых для содействия романтическому развитию в моей жизни.

Верните себе власть над решениями, которые вы можете принять в своей романтической жизни, когда восходит Луна в первой четверти в Козероге. Создайте романтическое подношение, используя семь стеблей вишни, шалфей, лаванду, лепестки роз и ромашку. Повторите свое утверждение, безопасно сжигая его, а затем развейте остывший пепел вдоль прохода перед домом.

Лев: забота о себе

(23 июля – 22 августа)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я уделяю время заботе о себе всеми необходимыми способами.

Найдите минутку, чтобы сосредоточиться на своих личных потребностях, поскольку Луна в первой четверти в Козероге поможет вам с большей преданностью заботе о себе. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, добавьте шалфей, лаванду и ромашку. Когда оно будет готово, добавьте его в теплую воду для ванны вместе с розовой гималайской солью. Повторяйте свое утверждение, расслабляясь в священных водах, и позвольте себе выделить время, необходимое для того, чтобы почувствовать себя лучше.

Дева: почитание себя

(23 августа – 22 сентября)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я горжусь собой, проявляя приверженность всему, чего желаю.

Позвольте себе более полно посвятить себя жизни, которую вы желаете создать, поскольку Луна в первой четверти в Козероге поможет вам изменить ситуацию в свою пользу. Начните с создания аутентичности, используя в качестве якоря что-то личное. Затем добавьте ромашку, гвоздику и немного соли для защиты. Повторите свое утверждение, перевязав его белой лентой, а затем вденьте в одежду, чтобы укрепить свою энергию на весь день.

Весы: улучшения в доме

(23 сентября – 22 октября)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я сосредотачиваюсь на своем доме, создавая пространство радости и любви.

Позвольте себе оценить, что вам нужно, чтобы принести больше любви и радости в ваш дом, поскольку Луна в первой четверти в Козероге помогает вам больше сосредоточиться на своем доме. Начните с создания спрея для ауры комнаты, используя простой гамамелис, эфирные масла апельсина и гвоздики. Затем добавьте кусочек аметиста и веточку лаванды. Повторяйте свое утверждение, распыляя его по дому, визуализируя больше радости и любви в своем пространстве.

Скорпион: важное общение

(23 октября – 21 ноября)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я оставляю место для важных разговоров, которые помогут мне реализовать свои планы на будущее.

Сосредоточьтесь на разговорах, которые вы можете вести, пока Луна в первой четверти восходит в Козероге, что поможет вам заложить основу для будущего, о котором вы мечтаете. Начните с помазания синей свечи эфирным маслом вербены для истины, затем обваляйте ее в лаванде и базилике для мира и изобилия. Повторите свое утверждение, зажигая его, а затем поднесите тигровый глаз к пламени. Закончив, поместите кристалл и березовый лист вместе в свою одежду в течение дня.

Стрелец: финансовое изобилие.

(22 ноября – 21 декабря)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я составляю план долгосрочного финансового успеха.

Пришло время планировать финансовый успех, поскольку Луна в первой четверти в Козероге помогает вам сосредоточиться на изобилии, которое вы хотите создать в своей жизни. Начните с написания своего утверждения на лавровом листе, а затем смажьте его эфирным маслом ладана. Когда будете готовы, используйте зеленую ленту и привяжите лист к стволу дуба или клена. Повторите свое утверждение и визуализируйте рост изобилия, которого вы желаете.

Козерог: внимательность

(22 декабря – 19 января)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я практикую осознанность, чтобы каждый выбор, который я делаю, уважал мою божественную подлинность.

Практикуйте осознанность, становясь более наблюдательными в своем выборе под влиянием энергии первой четверти Луны в Козероге . Создайте пучок пугающих трав, используя розмарин и мелиссу. Повторите свое утверждение, перевязывая стебли трав голубой лентой, а затем положите их в сумочку или карман на правой стороне тела, чтобы привнести осознанность в каждый ваш шаг.

Водолей: Исцеление

(20 января – 18 февраля)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Я выбираю исцеление, чтобы мое прошлое не влияло на мое будущее.

Позвольте прошлому раствориться, когда Луна в первой четверти в Козероге достигнет пика, чтобы вы могли больше охватить свое прекрасное будущее. Создайте целебную мазь, используя кокосовое масло, измельченный розмарин, эфирные масла апельсина и ромашки. Когда оно будет готово, повторите свое утверждение, массируя его по чакрам .

Рыбы: ваше божественное желание

(19 февраля – 20 марта)

Первая четверть Луны в Козероге. Аффирмация: Все мои желания сбудутся, если я глубже направлю свою душу на свою божественную цель.

Примите свое божественное желание в своей жизни, когда Луна в первой четверти восходит в Козероге. Соберите березовый лист, символизирующий Козерога, или кленовый лист и напишите на нем свою аффирмацию. Повторите свое утверждение, поместив его на ступеньку с аметистом поверх него.

Источник: yourtango.

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