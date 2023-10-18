Начинается новая эра, старые законы рушатся и Украина – это только начало кардинальных перемен на планете.

Такой прогноз сделала биоэнергетик, регрессолог и таролог Айна Багирова, пишет Politeka.net

«Я просматривала информацию, по поводу того, что будет происходить дальше. Я постоянно говорю, что с Украины все только начинается. Многие изотерики говорят, что Украина – она как наставник и будет давать пример другим странам. И это действительно правда, потому что в Украине очень много людей, которые со способностями. И сейчас эти люди просыпаются…» , - рассказала Багирова в интервью Ростиславу Калацинскому.

По словам Багировой, то, что происходит в Украине – это только начало.

"С Украины все начинается и дальше это пойдет по миру. Будут происходить катаклизмы, возможны локальные войны.

Но глобально я видела, что тоже условно, где-то после 2026-го или 2027-го года будет, обязательно будет война между США и Китаем. И, скорее всего, это будет очень серьезная война. Возможно, даже с применением ядерного оружия" , – предположила биоэнергетик.

По словам Айны, ей «приходило», что частично территории будут уничтожены. Поэтому она расшифровала это как результат применения именно ядерного оружия.

«Уйдут под воду. Это мне приходила такая информация и тоже есть специалисты, которым такая же приходила информация. Значит, в пространстве это есть», – отметила Айна Багирова.

Также таролог добавила, что Украина в этой войне участвовать не будет.

«Что происходит в пространстве – все старые законы рушатся. США и Китай – это два ярких представителя старого мира, которые зациклены на материальных аспектах.

Если мы видим, что мир очищается, выходит на новые вибрации, идет новая эра к нам и мы должны изменять свое мировоззрение, то вполне логично, что эти две устаревшие силы… Вот, смотрите, Россия уже начала разрушаться, как тоже представитель старого мира.

И она разрушится. Логично, что эти две страны разрушат друг друга и начнут восстанавливаться» , – дала свой прогноз Айна Багирова.

Говоря о судьбе российского диктатора, Айна выразила уверенность, что до тюремного заключения Владимир Путин не доживет.

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