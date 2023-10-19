Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, под удар попала Николаевщина – враг нанес ракетный удар по одному из населенных пунктов.

«В заведении питания под завалами погибли два человека, один человек пострадал», - говорится в сообщении.

В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие.

Ночью глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей Николаевщины находиться в укрытиях из-за воздушной тревоги. Также Ким сообщал о взрывах.

Также известно, что россияне ночью ударили беспилотником по Сумам. Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. На месте работают экстренные службы.

"Уже известно, что РФ била "шахедом", - говорится в сообщении.

Добавим, что этой ночью взрывы также раздавались в Кривом Роге Днепропетровщины.

В свою очередь, в Воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе баллистического вооружения и БпЛА.

«Активность вражеской тактической авиации на юге и востоке! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!.. Вражеский беспилотник неустановленного типа (предположительно разведывательный) на границе Киевской, Черкасской, Полтавской областей. Работает ПВО… Внимание! Угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей!.. Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!

Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!.. Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА! Воздушная тревога в Херсонской, Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации» - говорилось в срочных сообщениях защитников неба над Украиной.

В настоящее время, согласно сообщению Воздушных сил, наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения.

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