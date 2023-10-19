Оккупанты возобновили безжалостные атаки на многострадальную Авдеевку, и не только.

Как сообщил глава ГВА Виталий Барабаш, в Авдеевке после этакого «затишья» фиксируется новое обострение, пишет Politeka.net.

Армия окупантов не оставляет попыток захватить город.

Бои идут круглосуточно.

«Бьют они из всего, что есть. Условное «снижение» градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали наоборот обострение, увеличилось количество обстрелов по территории общины, увеличилось количество авиаракетных ударов, не только по нашему и по соседнему, Очеретинскому обществу», - рассказал Барабаш .

Также Барабаш отметил, что из-за обострения боевых действий в Авдеевку не завозят гуманитарную помощь. В то же время продолжается эвакуация гражданских, в городе остается около 1600 человек.

Тактика россиян простая - заезжают по 10 единиц техники, пару единиц уничтожает наша артиллерия, остальные выгружают пехоту и убегают, за полчаса новая десятка и так по кругу.

В ВСУ отмечают, что россияне, штурмуя город, просто идут насмерть.

«…В Угледаре я удивлялся, когда видел с коптера то, как спокойно ведут себя русские, идя по дороге под огнем арты, минометов, под сбросами… Кого-то убивало, другие продолжали идти пешком открыто. Авдеевка – это большие масштабы, но схожее поведение врага в наступлении», - рассказывает один из военнослужащих.

Также сообщается, что рашисты активно подвозят пехоту на фланги Авдеевки. Идут очень тяжелые бои.

Украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», в свою очередь сообщает, что оккупанты штурмуют не только Авдеевку.

«Они не только по Авдеевке восстановили потуги, но и под Купянском и частично под Бахмутом», – рассказал «демон», добавив, что россияне атакуют пехотными соединениями практически без прикрытия брони.

Последние новости Украины:

Есть попадания и погибшие – Украина пережила страшную ночь.

Также сообщалось, почему оккупантам нужна Авдеевка.

Напомним также, что Виталий Ким сообщил очень плохие новости.