Сили оборони України продовжують ведення оборони та наступу, знищують ворога та звільняють тимчасово окуповані території.

Згідно з новим звітом Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

«В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у звіті Генштаба.

На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Також, безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області», - повідомили в Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Силами оборони відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Наступ Сил оборони продовжується на Мелітопольському напрямку.

Додамо, згідно з новим повідомленням аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені резерви окупаційних військ. При цьому українські захисники максимально зберігають власні резерви.

ЗСУ вступали в бій проти вищих сил ворога, але завдавали йому великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

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