Силы обороны Украины продолжают ведение обороны и наступления, уничтожают врага и освобождают временно оккупированные территории.

Согласно новому отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области.

"В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах" , - говорится в отчете Генштаба.

На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области» , - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Наступление Сил обороны продолжается на Мелитопольском направлении.

Добавим, согласно новому сообщению аналитиков Института изучения войны, ВСУ целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные резервы оккупационных войск. При этом украинские защитники максимально сохраняют свои резервы.

ВСУ вступали в бой против высших сил врага, но наносили ему большие потери на многих критически важных участках линии фронта.

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