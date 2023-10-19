На тлі війни українці стають жертвами цинічних схем, втрачаючи не тільки гроші, а й житло.

Так, деякі з них постраждали від масштабної схеми обману, яку забезпечували 11 людей.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Нацполіцію України, учасники банди шахраїв обманом відбирали квартири у людей із фінансовими проблемами.

Їх вже вдалося встановити. Як розповідають поліцейські, до складу злочинного угруповання з чітким розподілом ролей входило 11 людей.

«Зловмисники підшукували громадян серед соціально незахищених верств населення, зокрема – й людей літнього віку і тих, хто перебував у скрутному фінансовому становищі», - повідомили в поліції.

Шахраї входили до них у довіру, пропонували вигідні кредитні позики під заставу нерухомості і надавали на підпис документи, за допомогою яких перереєстровували нерухомість на себе або ж втягували їх у боргову яму.

На данний момент встановлено 15 потерпілих та 11 фактів шахрайського заволодіння квартирами на території міста Києва та області. Загальна вартість квартир - близько 10 млн грн.

Також зазначається, що правоохоронці заарештували статутний капітал фінансових компаній зловмисників на понад 98 млн грн і накладено арешт на 317 об’єктів нерухомого майна та 14 автотранспортних засобів, що належали їм та їхнім родичам.

Підкреслимо, що шахраї формують цілі банди, до яких входять нотаріуси, чорні ріелтори, за допомогою яких відбирають в українців квартири.

За однією з схем, шахраї підроблюють документи (довідка про психічний діагноз, договір дарування). За наявності цих підробних документів та підпису власника житла аферисти легко можуть заволодіти квартирою.

А от для другої схеми потрібні лише кілька людей: нотаріуси-аферисти або фіктивні фірми-державні реєстратори майна. Тобто фахівці, які мають доступ до держреєстру, де вони просто змінюють ім’я власника квартири.

Адвокати радять - встановіть смс-інформування про операції з предметами вашої нерухомості сторонніми. Це дозволить вам оперативно дізнатися про шахрайство.

Останні новинии України:

Українцям підвищать пенсії за новою системою - як та коли.

Підвищення пенсії на 6 тисяч гривень - як досягти перерахунку.

"ПриватБанк" залишає клієнтів без грошей.