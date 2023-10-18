Незважаючи на загальну популярність та доступність "ПриватБанк" в Україні, деякі клієнти можуть стикатися з рядом труднощів у процесі користування його послугами. Іноді це призводить до розчарування щодо якості обслуговування в цьому банку.

На веб-ресурсі "Мінфін" був опублікований новий негативний відгук, що висловлює критику щодо роботи "ПриватБанк".

Цього разу клієнтка розповіла, що "ПриватБанк" без пояснень та попередження заблокував зарплатну банківську картку її чоловіка. Більше того, вони подали заявку на розблокування карти, але банк протягом двох тижнів не надав ніякої відповіді. При цьому на гарячій лінії "ПриватБанк" переконують, що листа не отримували та радять йти знову у виконавчу службу та оформлювати нову заяву.

"Я просто в шоці з "ПриватБанк", і як з ним боротися. року Ми дзвонимо на горячу лінію, щоб дізнатися - коли розблокують картку, а вони кажуть вашого листа ще не має, мабуть виконавча служба ще не відправила, йдіть виконавчу і пішіть знову заяву. Як так у нас 5 місячна дитина, заробітня плата заблокована як нам жити, чому моя дитина повинна страждати що хтось не робить свою роботу, і залишає людей без коштів на життя", - додала клієнтка банку.

Схожа ситуація трапилась з іншим клієнтом "ПриватБанк". Банк також розірвал відносини з ним без попередження чи запиту на будь яку інформацію - просто в один момент та без жодних пояснень. При цьому українець користувався послугами банку протягом 20 років та не мав жодних проблемних моментів.

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