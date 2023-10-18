В "ПриватБанк" поступают жалобы от недовольных клиентов о том, что банк без предупреждения блокирует счета.

Несмотря на общую популярность и доступность "ПриватБанк" в Украине, некоторые клиенты могут сталкиваться с рядом трудностей в процессе использования его услуг. Иногда это приводит к разочарованию качества обслуживания в этом банке.

На веб-ресурсе "Минфин" был опубликован новый негативный отклик, выражающий критику по поводу работы "ПриватБанк".

В этот раз клиентка рассказала, что "ПриватБанк" без объяснений и предупреждения заблокировал зарплатную банковскую карту ее мужа. Более того, они подали заявку на разблокировку карты, но банк в течение двух недель не дал никакого ответа. При этом на горячей линии "ПриватБанк" утверждают, что письмо не получали и советуют идти снова в исполнительную службу и оформлять новое заявление.

"Я просто в шоке с "ПриватБанк", и как с ним бороться. года Мы звоним на горячую линию, чтобы узнать - когда разблокируют карточку, а они говорят вашего письма еще не имеет, видимо исполнительная служба еще не отправила, идите исполнительную и пишите снова заявление. Как так у нас 5 месячный ребенок, заработная плата заблокирована как нам жить, почему мой ребенок должен страдать что кто-то не делает свою работу, и оставляет людей без средств на жизнь", - добавила клиентка банка.

Похожая ситуация произошла с другим клиентом "ПриватБанка". Банк также разорвал отношения с ним без предупреждения или запроса на любую информацию - просто в один момент и без объяснений. При этом украинец пользовался услугами банка в течение 20 лет и не имел никаких проблемных моментов.

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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

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