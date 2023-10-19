На фоне войны украинцы становятся жертвами циничных схем, теряя не только деньги, но и жилье.

Некоторые из них пострадали от масштабной схемы обмана, которую обеспечивали 11 человек.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Нацполицию Украины, участники банды мошенников обманом отбирали квартиры у людей с финансовыми проблемами.

Их уже удалось установить. Как рассказывают полицейские, в состав преступной группировки с четким распределением ролей входило 11 человек.

«Злоумышленники подыскивали граждан среди социально незащищенных слоев населения, в том числе людей пожилого возраста и тех, кто находился в тяжелом финансовом положении», - сообщили в полиции.

Мошенники входили к ним в доверие, предлагали выгодные кредитные ссуды под залог недвижимости и предоставляли на подпись документы, с помощью которых перерегистрировали недвижимость на себя или втягивали их в долговую яму.

В настоящее время установлено 15 потерпевших и 11 фактов мошеннического завладения квартирами на территории города Киева и области. Общая стоимость квартир – около 10 млн грн.

Также отмечается, что правоохранители арестовали уставный капитал финансовых компаний злоумышленников более чем на 98 млн грн и наложен арест на 317 объектов недвижимого имущества и 14 автотранспортных средств, принадлежавших им и их родственникам.

Подчеркнем, что мошенники формируют целые банды, в которые входят нотариусы, черные риэлторы, с помощью которых отбирают у украинцев квартиры.

По одной из схем, мошенники подделывают документы (справка о психическом диагнозе, договор дарения). При наличии этих поддельных документов и подписи владельца жилья аферисты могут легко завладеть квартирой.

А вот для второй схемы нужны только несколько человек : нотариусы-аферисты или фиктивные фирмы-государственные регистраторы имущества. То есть специалисты, имеющие доступ к госреестру, где они просто меняют имя владельца квартиры.

Адвокаты советуют – установите смс-информирование об операциях с предметами вашей недвижимости посторонними. Это позволит вам оперативно узнать о мошенничестве.

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