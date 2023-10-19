Пенсію в Україні можна підвищити, названі дієві методи, які допоможуть здійснити справедливий перерахунок своїх виплат.

Адвокати юридичної компанії навели конкретний приклад, як вдалося збільшити пенсію українського пенсіонера до 20 900 гривен.

"Я зараз у відставці, полковник, прослужив 33 роки. Служив на різних посадах від командира взвода до командира частини. Перший раз я звільнився з центрального апарата і коли вже в 14-му році почалась війна - добровольцем пішов ще воювати. Після того ще раз пішов служити і таким чином в мене набралося 33 роки. В мене дві контузії, поранення, я інвалід війни, зараз ще служу в добровольчому формуванні територіальної громади", - розповідає пенсіонер.

Полковник ЗСУ Анатолій Іванович стикнувся з проблемами в нарахуванні пенсії.

Щоб отримати повний розмір пенсії йому доводиться проходити не один судовий процес.

Анатолій Іванович уже повернув надбавки та премії, тепер він чекає

позитивного судового рішення в поверненні 2000 грн соціальної допомоги

та по встановленню актуального прожиткового мінімуму. тобто цілих чотири

етапи на шляху до збільшення законної пенсії, окрім того, військовий судиться за

заборгованістю за надбавками з 2018 по 19 роки та за виплату по 5 травня - це ще кругленькі суми.

Судовий процес триває, проте чоловіку вже вдалося досягти перерахування своєї пенсії на 6 тисяч гривен, а саме з 14 900 до 20 900 гривен.

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Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

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