Пенсию в Украине можно повысить, названные действенные методы, которые помогут осуществить справедливый перерасчет своих выплат.

Адвокаты юридической компании привели конкретный пример того, как удалось увеличить пенсию украинского пенсионера до 20 900 гривен.

"Я сейчас в отставке, полковник, прослужил 33 года. Служил на разных должностях от командира взвода до командира части. Первый раз я уволился из центрального аппарата и когда уже в 14-м году началась война - добровольцем пошел еще воевать. После того еще раз пошел служить и таким образом у меня набралось 33 года. У меня две контузии, ранения, я инвалид войны, сейчас еще служу в добровольческом формировании территориального общества", - рассказывает пенсионер.

Полковник ВСУ Анатолий Иванович столкнулся с проблемами в начислении пенсии.

Чтобы получить полный размер пенсии, ему приходится проходить не один судебный процесс.

Анатолий Иванович уже вернул надбавки и премии, теперь он ждет

положительного судебного решения в возвращении 2000 грн социальной помощи и установлении актуального прожиточного минимума. то есть целых четыре этапа на пути к увеличению законной пенсии, кроме того, военный судится по задолженности по надбавкам с 2018 по 19 года и выплате по 5 мая - это еще кругленькие суммы.

Судебный процесс продолжается, однако мужчине уже удалось добиться перечисления своей пенсии на 6 тысяч гривен, а именно с 14 900 до 20 900 гривен.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.