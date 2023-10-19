У 2024 році в Україні введуть нову бальну систему для індексації пенсій, що призначено для збільшення виплат для пенсіонерів. За діючим законодавством, коли особа виходила на пенсію у 2000 році, її пенсія обчислювалася на основі заробітку з того самого року. Індексація в різні роки не відбувалася або була недостатньою.

Однак, бальна система нарахування пенсій дозволить справедливіше визначати пенсійні виплати. Про це повідомила міністерка соцполітики України Оксана Жолнович.

За новою системою, українським пенсіонерам нараховуватимуть бали за кожен місяць роботи. Якщо заробітна плата була середньою, то це оцінюватиметься 10 балами; якщо вищою - наприклад, 11 балів, і якщо нижчою - 9 балів. Бали за кожний місяць праці будуть підсумовуватися протягом усього трудового стажу кожної особи, створюючи її унікальний постійний бал.

Цей бал щорічно буде індексуватися відповідно до середньої заробітної плати в кожному конкретному році, що допомагатиме уникати недостатньої індексації і допоможе зберегти рівень пенсій на прийнятному рівні. Тобто бали, набрані окремим українцем за кожен місяць роботи, щорічно перераховуватимуться для індексації пенсій відповідно до поточної середньої заробітної плати по Україні.

Підвищення пенсій за новою системою нарахування перепадатиме усім громадянам, які вийшли на пенсію не пізніше, ніж три роки тому. На ці виплати виділено додаткові 100 мільярдів гривень із бюджету Пенсійного фонду. Важливо відзначити, що ці кошти надходитимуть з внесків військовослужбовців.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.