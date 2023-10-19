В 2024 году в Украине будет введена новая балльная система для индексации пенсий, что предназначено для увеличения выплат для пенсионеров. По действующему законодательству, когда лицо выходило на пенсию в 2000 году, его пенсия исчислялась на основе заработка с того же года. Индексация в разные годы не происходила или была недостаточной.

Однако балльная система начисления пенсий позволит более справедливо определять пенсионные выплаты. Об этом сообщила министерша соцполитики Украины Оксана Жолнович.

По новой системе, украинским пенсионерам будут начисляться баллы за каждый месяц работы. Если заработная плата была средней, то это будет оцениваться в 10 баллов; если выше – например, 11 баллов, и если ниже – 9 баллов. Баллы за каждый месяц работы будут суммироваться на протяжении всего трудового стажа каждого лица, создавая его уникальный постоянный балл.

Этот балл ежегодно будет индексироваться в соответствии со средней заработной платой в каждом конкретном году, что поможет избегать недостаточной индексации и поможет сохранить уровень пенсий на приемлемом уровне. То есть баллы, набранные отдельным украинцем за каждый месяц работы, будут ежегодно перечисляться для индексации пенсий в соответствии с текущей средней заработной платой по Украине.

Повышение пенсий по новой системе начисления будет перепадать всем гражданам, которые вышли на пенсию не позднее трех лет назад. На эти выплаты выделено дополнительные 100 миллиардов гривен из бюджета Пенсионного фонда. Важно отметить, что эти средства будут поступать из вкладов военнослужащих.

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