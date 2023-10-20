Минула ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині.

Про це, як пише Politeka.net, розповіли в МВС.

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, вранці внаслідок обстрілу одна людина загинула.

«Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію», - повідомив міністр.

У Донецькій області вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи.

За попередніми даними, постраждалих нема.

У Харківській області російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.

Херсонщина також здригнулася від нових авіаударів - окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району.

«Під ударом був і Берислав – російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу», - повідомив міністр МВС.

Багатостраждальний Херсон теж не спав - опівночі ворог почав обстріл з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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Також повідомлялось, що росіяни штурмують не тільки Авдіївку.

Крім того, Politeka.net писала, чому окупантам потрібна Авдіївки.