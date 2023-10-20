Прошлая ночь показалась беспокойной в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в МВД.

По словам министра МВД Игоря Клименко, утром в результате обстрела один человек погиб.

«Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб. Подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию», – сообщил министр.

В Донецкой области ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновке. Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Харьковской области российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков.

Херсонщина также вздрогнула от новых авиаударов - оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района.

«Под ударом был и Берислав – русские военные обстреляли город из РСЗО и артиллерии. Поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар», – сообщил министр МВД.

Многострадальный Херсон тоже не спал – в полночь враг начал обстрел из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом.

Предварительно обошлось без пострадавших.

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