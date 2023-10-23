Цієї ночі ворог завдав майже двадцять обстрілів по території України, крім того під вогонь потрапила енергетична інфраструктура.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, під удар потрапили 8 населених пунктів.

Так, під вогнем була Донецька область - близько 22:00 російські військові атакували об'єкт інфраструктури.

«Упродовж кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, що виникла», - розповіли в МВС про наслідки.

Від безжальних атак здригнулася і Херсонська область - упродовж ночі російські військові атакували Бериславський та Херсонський райони. По селах Тягинка, Придніпровське та Микільське було випущено 14 авіабомб.

«Внаслідок атаки росіян одна людина дістала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис», - повідомили в МВС.

Сумська область також страждала -вночі окупанти здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі.

Наразі відомо, що пошкоджено приватний будинок. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Неспокійно було і на Одещині - ворожі війська атакували регіон за допомогою БПЛА.

«Завдяки силам протиповітряної оборони, безпілотник був збитий. Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу», - повідомили в МВС.

Нагадаємо, що раніше в Повітряних силах ЗС України розповіли, що у ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

Знищити вдалося всі цілі, а саме - 13 БпЛА “Shahed-136/131”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

Додамо, що ввечері 22 жовтня росія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства, повідомили в ДТЕК. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

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