Этой ночью враг нанес почти двадцать обстрелов по территории Украины, кроме того, под огонь попала энергетическая инфраструктура.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, под удар попали 8 населенных пунктов.

Так, под огнем была Донецкая область – около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры.

«В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар», - рассказали в МВД о последствиях.

От безжалостных атак вздрогнула и Херсонская область - ночью российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб.

«В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попала деревня Кизомыс», - сообщили в МВД.

Сумская область также страдала - ночью оккупанты совершили минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе.

Пока известно, что поврежден частный дом. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Неспокойно было и в Одесской области - вражеские войска атаковали регион с помощью БПЛА.

«Благодаря силам противовоздушной обороны, беспилотник был сбит. Обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало. Спасатели обуздали пожар», - сообщили в МВД.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВС Украины рассказали, что в ночь на 23 октября российские оккупационные войска атаковали «шахедами», управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

Уничтожить удалось все цели, а именно – 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемую авиационную ракету Х-59, 1 ударный БпЛА (тип не установлен).

Добавим, что вечером 22 октября Россия обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия, сообщили в ДТЭК. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.

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