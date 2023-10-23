Як пише Politeka.net з посиланням на Одеську ОДА, силам ППО в області вдалося знищити 9 «шахедів».
«В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці», - розповіли в ОДА.
На щастя, постраждалих немає.
Крім того, під ранок агресор спрямував ракету на Дніпропетровщину. Її вдалося знищити.
Додамо, що у Повітряних силах ЗС України тим часом повідомляють, що у ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.
«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України.
«Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону», - розповіли в Повітряних Силах ЗС України.
Знищити вдалося усі ціли, а саме - 13 БпЛА “Shahed-136/131”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).
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