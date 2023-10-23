Згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, пише Politeka.net.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області.

Також повідомляється, що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

«Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога», - йдеться у новому повідомленні Генштаба.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там українськими воїнами відбито 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області.

Крім того, повідомляється, що в місті Нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником.

«Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту», - розповіли в Генштабі ЗСУ, що сталося.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Тим часом на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах окупантів.

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