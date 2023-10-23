За прошедшие сутки произошло почти 100 боевых столкновений, тяжелые бои продолжаются.

Согласно новым данным Генштаба ВСУ, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, пишет Politeka.net.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области.

Также сообщается, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

«Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага», - говорится в новом сообщении Генштаба.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там украинскими воинами отбиты 24 атаки врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботиного Запорожской области.

Кроме того, сообщается, что в городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником.

«Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу», - рассказали в Генштабе ВСУ, что произошло.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Тем временем на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам окупантов.

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