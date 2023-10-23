Российские террористы ночью снова атаковали Одесскую область и не только.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, силам ПВО в области удалось уничтожить 9 «шахедов».

«В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные», - рассказали в ОГА.

К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, под утро агрессор направил ракету на Днепропетровщину. Ее удалось уничтожить.

Добавим, что в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что в ночь на 23 октября российские оккупационные войска атаковали «шахедами», управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

«Шахедами» противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины.

«Ракета Х-59 применена из самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, беспилотник не установленного типа предположительно был запущен с северной границы», - рассказали в Воздушных Силах ВС Украины.

Уничтожить удалось все цели, а именно - 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемую авиационную ракету Х-59, 1 ударный БпЛА (тип не установлен).

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