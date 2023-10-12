Трагічною стала подія, що відбулася в Подільскому районі української столиці.

Як пише Politeka.net з посиланням на ДСНС у Києві, нещастя сталося на вул. Івана Виговського, 26.

Київські рятувальники отримали виклик, що в одній з квартир дев’ятиповерхівки на сьомому поверсі сталася пожежа.

Як розповідають в ДСНС, боротьба з вогнем ускладнювалась щільністю захаращення квартири сміттям та іншими легкозаймистими речами. Також, густе засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під’їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі через вікна квартири.

«Під час прибуття рятувальників, з вікна, з якого виривалось відкрите полум’я, вистрибнула жінка. Внаслідок падіння, вона отримала травми несумісні з життям та загинула», - розповіли в ДСНС.

Згодом було встановлено, що до прибуття рятувальників ще одна жінка пролізла через захаращені двері та врятувалась з квартири самостійно.

У неї діагностували опіки верхніх дихальних шляхів. Жінку госпіталізували.

Обставини трагедії і причини пожежі в квартирі встановлять правоохоронні органи.

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