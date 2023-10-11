Тіло вбитого знайшли у його власній квартирі, в поліції розповіли, що сталося і хто став головним підозрюваним.

Нове жорстоке вбивство в Києві сталося в Оболонському районі, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.

Тіло чоловіка виявили в квартирі на вулиці Героїв Дніпра. Сусід вбитого розповів поліцейським, що напередодні вони бачились, обговорювали встановлення бойлера та домовились про зустріч.

Однак наступного дня він до сусіда нібито не додзвонився. А, зайшовши до квартири, знайшов його мертвим.

Як повідомили в поліції, у ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний саме 44-річний сусід потерпілого, який і є заявником.

Було з’ясовано, що, розпиваючи алкогольні напої, між чоловіками виникла сварка. Підозрюваний накинувся на господаря оселі та завдав йому удари в голову.

Далі нападник пішов додому, а вранці, вигадавши свою версію події, зателефонував до поліції. Однак правоохоронці не дали ввести себе в оману.

Підозрбваного затримано, йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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