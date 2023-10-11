Тело убитого нашли в его собственной квартире, в полиции рассказали, что произошло и кто стал главным подозреваемым.

Новое жестокое убийство в Киеве произошло в Оболонском районе, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

Тело мужчины обнаружили в квартире на улице Героев Днепра. Сосед убитого рассказал полицейским, что накануне они виделись, обсуждали установку бойлера и договорились о встрече.

Однако на следующий день он соседу якобы не дозвонился. А, зайдя в квартиру, нашел его мертвым.

Как сообщили в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен именно 44-летний сосед потерпевшего, который и является заявителем.

Было установлено, что, распивая алкогольные напитки, между мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый набросился на хозяина квартиры и нанес ему удары в голову.

Далее нападающий пошел домой, а утром, придумав свою версию происшествия, позвонил в полицию. Однако правоохранители не дали себя ввести в заблуждение.

Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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