Новое жестокое убийство в Киеве произошло в Оболонском районе, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.
Тело мужчины обнаружили в квартире на улице Героев Днепра. Сосед убитого рассказал полицейским, что накануне они виделись, обсуждали установку бойлера и договорились о встрече.
Однако на следующий день он соседу якобы не дозвонился. А, зайдя в квартиру, нашел его мертвым.
Как сообщили в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен именно 44-летний сосед потерпевшего, который и является заявителем.
Было установлено, что, распивая алкогольные напитки, между мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый набросился на хозяина квартиры и нанес ему удары в голову.
Далее нападающий пошел домой, а утром, придумав свою версию происшествия, позвонил в полицию. Однако правоохранители не дали себя ввести в заблуждение.
Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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