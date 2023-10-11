Кожного дня російські загарбники нищать критичну інфраструктуру, перетворюють на попіл і згарища житлові будинки, дитячі садочки, школи, підприємства.

Так, згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, тільки за минулу добу відбулося 108 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

Палала багатостраждальна Авдіївка – місто, яке має стратегічне значення для російських загарбників. Ворог намагається уникнути боїв у міській забудові, і створити загрозу оточення для наших військ у місті.

Ситуація на цьому напрямку дуже серйозна, а битва за Авдіївку потребує зосередження усіх ресурсів.

Сили оборони продовжують стримувати наступ противника на Лиманському напрямку – в районах Макіївки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.

Саме на Донбасі розташовується найбільша кількість міст, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Так, за словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, у Луганській області майже повністю зруйновано Сєвєродонецьк, Попасну, Рубіжне, Щастя, Кремінну.

На Донеччині, як каже Шуляк, практично одні руїни залишилися від Волновахи, Вугледара, Мар'їнки, Лимана. Фактично знищено Соледар. І, звісно, Бахмут.

«Як ми будемо їх відновлювати і чи будемо — питання болюче», - зазначила Шуляк в коментарі Новини.LIVE.

Шуляк зазначила, що на Донбасі підприємства, навколо яких були зосереджені населені пункти, вже зруйновані або сильно пошкоджені. Немає підприємства, отже немає тих, хто на ньому працює та обслуговує інфраструктуру прилеглих міст та сел.

«Тож для міст, створених навколо промислових комплексів, відбудова буде залежати від перезапуску цих підприємств», - пояснила Шуляк.

На відбудову також впливатиме й час, який населені пункти перебуватимуть у зоні бойових дій або під окупацією.

Нагадаємо, що кожного дня російські загарбники також нещадно нищать Харківщину, Херсонську і Запорізьку область.

Тільки минулої доби військовослужбовці рф завдали 127 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.

Херсонщина здригнулася від більше ніж 80-ти обстрілів.

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