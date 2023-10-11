Так, окупанти розпочали наступ на Авдіївку, а також на заході Запорізької області, щоб відтягнути ЗСУ від Роботино, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти повідомляють, що окупанти розгорнули нерегулярні сили вздовж лінії фронту. Йдеться про елементи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", а також добровольчі формування.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що три російські батальйони справді пішли у наступ, проте експерти Інституту поки не знайшли підтверджень тому, що окупантам вдалося просунутися.

Зазначається, що російські наступальні операції в районі Авдіївки мають на меті оточення українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

Проте, як зазначають експерти, окупантам буде потрібно більше сил, ніж Росія зараз виділяє на напрямок Авдіївка-Донецьк, оскільки Авдіївка – одне з найбільш сильно укріплених районів лінії фронту на Донеччині.

Аналітики також нагадали, що російські війська проводили жорсткі наступальні операції поблизу Авдіївки протягом останніх півтора року війни, і російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що спроба захопити Авдіївку вимагатиме більше і якісніших підрозділів, ніж наразі розгорнуто.

Додамо, що згідно з даними Генштабу, окупанти на Авдіївському кинули у бій до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин. Усі атаки росіян відбиті, втрати рубежів та позицій не допущені.

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