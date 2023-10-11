Так, оккупанты начали наступление на Авдеевку, а также на западе Запорожской области, чтобы оттянуть ВСУ от Работино, считают аналитики Института изучения войны.

Эксперты сообщают, что оккупанты развернули нерегулярные силы вдоль линии фронта. Речь идет об элементах 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", а также добровольческих формированиях.

Генштаб ВСУ подтвердил, что три российские батальоны действительно пошли в наступление, однако эксперты Института пока не нашли подтверждений тому, что оккупантам удалось продвинуться.

Отмечается, что российские наступательные операции в районе Авдеевки имеют целью окружение украинских войск в Авдеевке и захват города.

Однако, как отмечают эксперты, оккупантам потребуется больше сил, чем Россия сейчас выделяет на направление Авдеевка-Донецк, так как Авдеевка – одно из наиболее сильно укрепленных районов линии фронта в Донецкой области.

Аналитики также напомнили, что российские войска проводили жесткие наступательные операции вблизи Авдеевки в течение последних полутора лет войны, и российское военное командование, вероятно, осознает, что попытка захватить Авдеевку потребует больше и более качественных подразделений, чем на данный момент развернуто.

Добавим, что согласно данным Генштаба, оккупанты на Авдеевском бросили в бой до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин. Все атаки россиян отбиты, потери рубежей и позиций не допущены.

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