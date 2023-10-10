Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Національну поліцію, окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, а після накрили місто з «Градів» і артилерії.

Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок.

Зазначається, що протягом доби російська армія завдала 10 ударів по мирному населенню Донецької області. Обстрілів зазнали 6 населених пунктів. Пошкоджено 6 житлових будинків і заправну колонку.

Всього за добу поранення отримали чотири мешканці Донеччини. Ще одна людина, на жаль, загинула, Крім того, сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів.

В Мережі вже з’явилися моторошні кадри, які були зроблені під час атак – над житловими кварталами і будинками стелиться чорний дим. Росіяни цілять артилерією та танками по житловій забудові.

«Просто жах»,

«Там окупанти готують контрнаступ і задіяли велику кількість авіації, не зважаючи на ризики її знищення»,

«Тільки Авдіївка? 3 години по нас насипали всім, шо тільки можна по Марʼїнці/Красногорівці»,

«Йдуть на штурм»,

«Авдіївку штурмують, місто горить», - коментують користувачі соцмереж страшні кадри атак.

Зазначимо, що росяни не перший рік намагаються знищити і захопити Авдіївку, але місто залишається під контролем ЗСУ.

У Авдіївці залишаються мирні мешканці, яких поки не змогли вмовити виїхати. Так, на кінець вересня у фронтовій Авдіївці залишалося більше 1600 людей.

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