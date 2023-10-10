Перші подробиці про наслідки безжальної атаки повідомили в Харківській ОДА.

«Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району», - повідомили в ОДА.

На даний момент відомо, що поранення отримали троє цивільних людей. Це дві жінки 45 років та 34-річний чоловік.

Зараз медики надають їм необхідну допомогу, на місці влучання працюють екстрені служби.

Додамо, що окупант не припиняє атакувати Харківщину. Так, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району.

«У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих. В результаті мінометного обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередач», - повідомили в ОДА про наслідки.

Крім того, під обстрілами росіян перебували Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти.

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