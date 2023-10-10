Первые подробности о последствиях безжалостной атаки сообщили в Харьковской ОГА.

«Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Большой Бурлук Купянского района», – сообщили в ОГА.

На данный момент известно, что ранения получили три гражданских человека. Это две женщины 45 лет и 34-летний мужчина.

Сейчас медики оказывают им необходимую помощь, на месте попадания работают экстренные службы.

Добавим, что оккупант не перестает атаковать Харьковщину. Так, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района.

«В Кондрашовке повреждено частное домовладение. Без пострадавших. В результате минометного обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередач», - сообщили в ОГА о последствиях.

Кроме того, под обстрелами россиян находились Волчанские Хутора, Охримовка, Двухлетняя, Кисловка и другие населенные пункты.

Напомним, ранее стало известно о новом авиационном ударе по Украине минувшей ночью. Раскрыто, сколько «Шахедов» не удалось сбить.

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