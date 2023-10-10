Первые подробности о последствиях безжалостной атаки сообщили в Харьковской ОГА.
«Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Большой Бурлук Купянского района», – сообщили в ОГА.
На данный момент известно, что ранения получили три гражданских человека. Это две женщины 45 лет и 34-летний мужчина.
Сейчас медики оказывают им необходимую помощь, на месте попадания работают экстренные службы.
Добавим, что оккупант не перестает атаковать Харьковщину. Так, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района.
«В Кондрашовке повреждено частное домовладение. Без пострадавших. В результате минометного обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередач», - сообщили в ОГА о последствиях.
Кроме того, под обстрелами россиян находились Волчанские Хутора, Охримовка, Двухлетняя, Кисловка и другие населенные пункты.
Напомним, ранее стало известно о новом авиационном ударе по Украине минувшей ночью. Раскрыто, сколько «Шахедов» не удалось сбить.
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