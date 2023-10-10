Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, ворог застосував 36 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 27 ворожих "шахедів".

Як розповіли захисники неба над Україною, пуски ворожих дронів здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим).

Знищення було у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Додамо, що, за оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом доби 9 жовтня відбулось 39 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Тим часом повітряна тривога лунає у Харківській та Донецькій областях.

«Загроза застосування балістичного озброєння!», - йдеться у терміновому повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Зазначимо, що вже із самого ранку агресор знову вдарив по багатостраждальному Нікополю Дніпропетровської області.

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