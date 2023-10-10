Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, враг применил 36 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских "шахедов".

Как рассказали защитники неба над Украиной, пуски вражеских дронов производились с мыса Чауда (ТОТ Крым).

Уничтожение было в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Добавим, что, по обновленным данным Генштаба ВСУ, в течение суток 9 октября произошло 39 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также сообщается, что авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Тем временем, воздушная тревога звучит в Харьковской и Донецкой областях.

"Угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в срочном сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Отметим, что уже с самого утра агрессор снова ударил по многострадальному Никополю Днепропетровской области.

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Также сообщалось, что подлые планы врага провалились, как изменилась ситуация под Работино.