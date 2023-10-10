Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию, кафиры нанесли авиаудар по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии.

Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.

Отмечается, что за сутки российская армия нанесла 10 ударов по мирному населению Донецкой области. Обстрелам подверглись 6 населенных пунктов. Повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.

Всего за сутки ранения получили четыре жителя Донбасса. Еще один человек, к сожалению, погиб, Кроме того, сегодня с утра Авдеевка подвергся артиллерийским и танковым обстрелам.

В Сети уже появились жуткие кадры, которые были сделаны во время атак – над жилыми кварталами и домами стелется черный дым. Россияне целят артиллерией и танки по жилой застройке.

«Просто ужас»,

«Там оккупанты готовят контрнаступление и задействовали большое количество авиации, несмотря на риски ее уничтожения»,

«Только Авдеевка? 3 часа по нас насыпали всем, что только можно по Марьинке/Красногоровке»,

«Идут на штурм»,

"Авдеевку штурмуют, город горит" , - комментируют пользователи соцсетей страшные кадры атак.

Отметим, что россияне не первый год пытаются уничтожить и захватить Авдеевку, но город остается под контролем ВСУ.

В Авдеевке остаются мирные жители, которых пока не смогли уговорить выехать. Так, на конец сентября во фронтовой Авдеевке оставалось более 1600 человек.

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