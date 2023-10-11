Каждый день российские захватчики уничтожают критическую инфраструктуру, превращают в пепел и пепелища жилые дома, детские сады, школы, предприятия.

Так, согласно новым данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки произошло 108 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Всего враг нанес 2 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.

Пылала многострадальная Авдеевка – город, имеющий стратегическое значение для российских захватчиков. Враг пытается избежать боев в городской застройке и создать угрозу окружения для наших войск в городе.

Ситуация в этом направлении очень серьезная, а битва за Авдеевку требует сосредоточения всех ресурсов.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника на Лиманском направлении – в районах Макеевки и Дибровы Луганской области. На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

Именно на Донбассе располагается самое большое количество городов, разрушенных в результате боевых действий.

Так, по словам председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, в Луганской области почти полностью разрушены Северодонецк, Попасная, Рубежное, Счастье, Кременная.

В Донецкой области, как говорит Шуляк, практически одни руины остались от Волновахи, Угледара, Марьинки, Лимана. Фактически уничтожен Соледар. И, конечно, Бахмут.

«Как мы будем их восстанавливать и будем ли вопрос болезненный», - отметила Шуляк в комментарии Новости.LIVE.

Шуляк отметила, что на Донбассе предприятия, вокруг которых были сосредоточены населенные пункты, уже разрушены или сильно повреждены. Нет предприятия, так что нет тех, кто на нем работает и обслуживает инфраструктуру близлежащих городов и сел.

«Для городов, созданных вокруг промышленных комплексов, восстановление будет зависеть от перезапуска этих предприятий», - пояснила Шуляк.

На восстановление также влияет и время, которое населенные пункты будут находиться в зоне боевых действий или под оккупацией.

Напомним, что каждый день российские захватчики также беспощадно уничтожают Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую область.

Только за прошедшие сутки военнослужащие России нанесли 127 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

Херсонщину всколыхнуло более 80-ти обстрелов.

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